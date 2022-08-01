Российские солдаты, которых лишили свободы после отказа воевать, пожаловались в СК на командиров

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Российские военнослужащие, которых незаконно лишили свободы после отказа участвовать в войне, подали заявление в Следственный комитет России. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков. Он не уточнил, сколько военных обратились в СК.

Военнослужащие заявили, что примерно 140 российских военных незаконно лишили свободы и удерживали в различных местах Луганской области Украины. Заявители отметили, что им не предъявляли никаких обвинений или документов, подтверждающих законность лишения свободы.

Пострадавшие попросили СК провести проверку и привлечь виновных командиров к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий. Интересы заявителей представляет адвокат Максим Гребенюк.

Издания «Верстка», и ранее подробно рассказывали о том, как более 200 российских военных, отказывающихся служить, содержат в «неофициальных» тюрьмах в самопровозглашенной ЛНР.

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В Луганской области держат в заключении десятки или сотни российских солдат, решивших уволиться со службы. Их пытаются отправить обратно на фронт

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В Луганской области держат в заключении десятки или сотни российских солдат, решивших уволиться со службы. Их пытаются отправить обратно на фронт