Принц Чарльз в 2013 году принял пожертвование в миллион фунтов от родственников Осамы бин Ладена

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В 2013 году принц Чарльз, наследник британской короны, принял пожертвование в размере одного миллиона фунтов от сводных братьев бывшего лидера Осамы бин Ладена. Об этом пишет BBC News со ссылкой на The Sunday Times.

Согласно информации Times, пожертвование в Благотворительный фонд принца Уэльского (PWCF) сделали бывший председатель строительного конгломерата Saudi Binladin Group Бакр бин Ладен и его брат Бакр Шафик. Издание утверждает, что принц Чарльз согласился принять деньги от родственников Осамы бин Ладена, несмотря на возражения советников из PWCF и вестминстерской резиденции членов королевской семьи «Кларенс-хаус».

Принц встретился с Бакром бен Ладеном 30 октября 2013 года в «Кларенс-хаус», спустя два года после убийства бывшего лидера «Аль-Каеды».

Однако председатель фонда принца Уэльского сэр Иэн Чешир заявил, что решение о получении денег было принято попечителями благотворительной организации после тщательной проверки — даже министерство иностранных дел одобрило пожертвование, сообщает BBC News.

Также отмечается, что семья Осамы бин Ладена отреклась от него в 1994 году и нет никаких оснований полагать, что его братья имели какое-либо отношение к его деятельности.

В июне газета The Sunday Times писала, что в 2011–2015 годах принц Чарльз лично принимал пожертвования для своего фонда от катарского шейха Хамада бин Джассима, бывшего премьер-министра Катара. Общая сумма пожертвований составила три миллиона евро. В «Кларенс-хаус» заявили, что полученные средства были немедленно переданы в одну из благотворительных организаций принца, а все необходимые процедуры были соблюдены.

В 2021 году Times сообщала, что помощник принца Майкл Фосетт предлагал саудовскому бизнесмену получить гражданство и иные почести за пожертвование в благотворительный фонд. В феврале 2022 года полиция начала расследование этого инцидента. В «Кларенс-хаус» заявили, что принц Чарльз не знал о сделке.

Осама бин Ладен в конце 1980-х создал террористическую организацию «Аль-Каеда», которая устроила теракты 11 сентября 2001 года, когда группе террористов удалось захватить четыре пассажирских самолета и направить их в разные объекты на территории Соединенных Штатов: два из них врезались в башни Всемирного торгового центра, один в Пентагон. Последний самолет разбился в Пенсильвании. В результате теракта погибли около трех тысяч человек.

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