«Коммерсант»: российские суды начали отменять решения о депортации граждан Украины

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Суды в России отменяют ранее принятые решения о выдворении из страны граждан Украины «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения», пишет «Коммерсант».

Речь идет об украинцах, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан, в которые их поместили в основном из-за нарушения миграционного законодательства.

По данным Московской Хельсинкской группы (МХГ), отменены решения о депортации как минимум 21 человека из подмосковного центра и 30 граждан Украины в Санкт-Петербурге.

Правозащитники обратились в Федеральную службу судебных приставов, где им сообщили, что «рассматривается вопрос о возможности обращения с заявлениями в суды о прекращении исполнения решений в части принудительного выдворения».

«Сначала мы подумали, что это красивая бравада. Однако они действительно начали подавать заявления в суды», — рассказал изданию руководитель правовых программ МХГ Роман Киселев. Неофициальные источники, по его словам, рассказали, что заявления о прекращении исполнения решений о депортации поданы по всем гражданам Украины, находящимся в центрах временного содержания.

В МХГ отметили, что суды рассматривают такие заявления очень медленно и не всегда принимают решение отменить высылку. Так, десять украинцев из подмосковного центра временного содержания получили отказ.

Также в МХГ обратили внимание на то, что суды, отменяя решения о депортации, оставляют в силе наложенные вместе с ними штрафы, размер которых составляет от 4 тысяч до 7 тысяч рублей.

В июне в СПЧ сообщали, что в московских СИЗО и спецприемнике поселка Сахарово находятся как минимум 358 граждан Украины, из которых более 180 человек обвиняются в совершении преступлений на территории РФ. В СПЧ и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы тогда говорили, что из-за прекращения после начала войны действия соглашения между Россией и Украиной о высылке разыскиваемых граждан на родину, депортировать украинцев невозможно и как поступать в этой ситуации — непонятно.

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