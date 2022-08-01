«Коммерсант»: российские суды начали отменять решения о депортации граждан Украины
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Суды в России отменяют ранее принятые решения о выдворении из страны граждан Украины «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения», пишет «Коммерсант».
Речь идет об украинцах, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан, в которые их поместили в основном из-за нарушения миграционного законодательства.
По данным Московской Хельсинкской группы (МХГ), отменены решения о депортации как минимум 21 человека из подмосковного центра и 30 граждан Украины в Санкт-Петербурге.
Правозащитники обратились в Федеральную службу судебных приставов, где им сообщили, что «рассматривается вопрос о возможности обращения с заявлениями в суды о прекращении исполнения решений в части принудительного выдворения».
«Сначала мы подумали, что это красивая бравада. Однако они действительно начали подавать заявления в суды», — рассказал изданию руководитель правовых программ МХГ Роман Киселев. Неофициальные источники, по его словам, рассказали, что заявления о прекращении исполнения решений о депортации поданы по всем гражданам Украины, находящимся в центрах временного содержания.
В МХГ отметили, что суды рассматривают такие заявления очень медленно и не всегда принимают решение отменить высылку. Так, десять украинцев из подмосковного центра временного содержания получили отказ.
Также в МХГ обратили внимание на то, что суды, отменяя решения о депортации, оставляют в силе наложенные вместе с ними штрафы, размер которых составляет от 4 тысяч до 7 тысяч рублей.
В июне в СПЧ сообщали, что в московских СИЗО и спецприемнике поселка Сахарово находятся как минимум 358 граждан Украины, из которых более 180 человек обвиняются в совершении преступлений на территории РФ. В СПЧ и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы тогда говорили, что из-за прекращения после начала войны действия соглашения между Россией и Украиной о высылке разыскиваемых граждан на родину, депортировать украинцев невозможно и как поступать в этой ситуации — непонятно.