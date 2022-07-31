Минобороны РФ: «в интересах проведения объективного расследования» удара по Еленовке Россия пригласила экспертов ООН и Красного креста
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Россия «официально пригласила» экспертов ООН и Международного комитета Красного креста (МККК) «в интересах проведения объективного расследования» случившегося в Еленовке, где 29 июля погибли десятки украинских военнопленных. Об этом заявило Минобороны РФ.
В сообщении не уточняется, куда именно приглашены и получат доступ эксперты международных организаций.
Позже телеканал «Звезда» заявил, что Россия «передала в ООН информацию о вине Киева» в ударе по Еленовке, и призвала генсека организации Антониу Гутерриша дать инциденту «безотлагательную оценку».
29 июля в колонии в Еленовке погибли 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения. Россия утверждает, что по колонии нанесла ракетный удар Украина. Киев отвергает эти обвинения и утверждает, что российская сторона устроила в помещении взрыв.
После случившегося власти Украины заявили, что ООН и МККК были «гарантами жизни и здоровья» украинских пленных, которые в мае вышли с мариупольского завода «Азовсталь», и потребовали от организаций реакции на случившееся.