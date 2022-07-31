Джо Байден снова сдал положительный тест на ковид

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Президент США Джо Байден сообщил, что снова сдал положительный тест на ковид.

79-летний политик отметил, что у него нет симптомов болезни, но он планирует самоизолироваться.

Как отмечают американские СМИ, в том числе The Washington Post, случаи повторных инфекций иногда происходят после приема антивирусного препарата Pfizer паксловид, который принимал Байден. По словам врача президента, до субботы он четыре дня подряд сдавал отрицательный тест.

О том, что у Джо Байдена обнаружен ковид, Белый дом объявил 21 июля. 27 июля было объявлено, что он сдал два отрицательных теста.