Жозеп Боррель: ЕС уже в два раза сократил долю закупок газа в России

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С начала войны доля российского газа в закупках Евросоюза была сокращена в два раза. Об этом заявил верховный комиссар по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель в интервью .

«До начала войны эта доля составляла 40%, а сейчас — 20%», — заявил Боррель.

Дипломат отметил, что невозможно «требовать полностью прекратить закупки газа за одну ночь», подчеркнув, что ЕС «не может творить чудеса».

На фоне отказа от поставок из России страны Евросоюза в конце июля договорились снизить потребление газа на 15% от своего среднего показателя за последние пять лет на ближайший зимний сезон.

Физические поставки энергоносителей в Европу после начала войны резко сократились, а цены на них значительно выросли. В связи с этим Австрия, Нидерланды, Дания, Швеция, Венгрия и Германия объявили режим ЧС в сфере энергетики.

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