Задержаны учредитель и директор хостела в Москве, где при пожаре погибли восемь человек

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Следственный комитет сообщил о задержании руководства хостела в Москве, где при пожаре погибли восемь человек.

Как отметили в пресс-службе ведомства, задержан 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. По их месту жительства проводятся обыски.

Обвинения задержанным пока не предъявлены. Уголовное дело по факту пожара расследуется по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух и более лиц ( ).

Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы произошел в ночь на 29 июля. В результате погибли восемь его постояльцев, еще трое пострадали. На окнах в хостеле, находившемся на первом этаже 16-этажного дома были решетки, из-за чего люди не смогли выбраться наружу.

По предварительным данным, причиной пожара могла быть неисправность проводки. Как сообщалось, пожарная сигнализация в хостеле не сработала.

В МЧС после пожара заявляли, что в хостеле неоднократно находили нарушения, и руководству выписывались предписания об их устранении.