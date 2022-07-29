Женщина, обвинившая Боба Дилана в изнасиловании в 1965 году, отозвала свой иск

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В Нью-Йорке прекращен судебный процесс по обвинению Боба Дилана в сексуальном насилии, якобы совершенном в 1965 году.

Как сообщает Billboard, женщина, подавшая иск против музыканта и лауреата Нобелевской премии, отозвала свое заявление.

Ранее адвокаты певца заявили, что истица уничтожила ключевые доказательства, непосредственно относящиеся к обвинению, безвозвратно нарушив целостность уголовного дела. В связи с этим ей грозили штрафные санкции. Согласно судебным правилам, дело закрыто окончательно и не может быть инициировано заново.

«Мы рады, что истец отказался от этого обмана», — заявили защитники Дилана.

Иск против музыканта подала в августе 2021 года неназванная жительница штата Коннектикут, именуемая в судебных документах как J.C. (Джей Си).

Она заявляла, что в 1965 году в возрасте 12 лет неоднократно подвергалась насилию со стороны Дилана, которому тогда было 23 года. По ее утверждению, домогательства происходили в течение шести недель в номере Дилана в отеле «Челси» на Манхэттене.

Адвокаты музыканта настаивали, что утверждения женщины не соответствуют действительности, а иск подан с целью «получения огромной выплаты под угрозой ущерба деловой репутации» Дилана.

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