В Новосибирске поручили сформировать батальоны резерва для «специальной операции»

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Руководители некоторых предприятий Новосибирска получили письма от районных администраций с просьбой организовать встречи сотрудников с военными комиссарами. Об этом пишет «Тайга.инфо», в распоряжении которой оказалась копия письма администрации Октябрьского района города.

В частности, в письме говорится о задании губернатора Новосибирской области по «формированию именных батальонов резерва для выполнения задач специальной операции». Так, в Октябрьском районе предлагается набрать 37 человек, числящихся в рядах запаса российской армии.

При этом в письме нет прямого упоминания Украины, отмечает издание.

13 июля Институт изучения войны сообщил, что Кремль, по всей видимости, поручил властям регионов России набрать как минимум по одному батальону добровольцев — вместо объявления всеобщей мобилизации в стране.

О создании таких батальонов объявили, в частности, в Приморском крае, Ленинградской, Курской, Нижегородской, Тюменской, Оренбургской областях, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае, Чувашии. В Москве, как выяснила «Медуза», начался набор в подразделение, которое неофициально называют «собянинским полком».

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«Самое небезопасное — думать, что если тебе не вручили повестку, то все само пройдет» В России заканчивается первый призыв этой войны. «Медуза» рассказывает о том, как военкоматы вынуждают россиян отправиться в армию

Подробнее о призыве во время войны

«Самое небезопасное — думать, что если тебе не вручили повестку, то все само пройдет» В России заканчивается первый призыв этой войны. «Медуза» рассказывает о том, как военкоматы вынуждают россиян отправиться в армию