В Новосибирске поручили сформировать батальоны резерва для «специальной операции»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Руководители некоторых предприятий Новосибирска получили письма от районных администраций с просьбой организовать встречи сотрудников с военными комиссарами. Об этом пишет «Тайга.инфо», в распоряжении которой оказалась копия письма администрации Октябрьского района города.
В частности, в письме говорится о задании губернатора Новосибирской области по «формированию именных батальонов резерва для выполнения задач специальной операции». Так, в Октябрьском районе предлагается набрать 37 человек, числящихся в рядах запаса российской армии.
При этом в письме нет прямого упоминания Украины, отмечает издание.
13 июля Институт изучения войны сообщил, что Кремль, по всей видимости, поручил властям регионов России набрать как минимум по одному батальону добровольцев — вместо объявления всеобщей мобилизации в стране.
О создании таких батальонов объявили, в частности, в Приморском крае, Ленинградской, Курской, Нижегородской, Тюменской, Оренбургской областях, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае, Чувашии. В Москве, как выяснила «Медуза», начался набор в подразделение, которое неофициально называют «собянинским полком».