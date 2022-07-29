В Москве при пожаре в хостеле погибли восемь человек

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Вечером 28 июля в хостеле на улице Алма-Атинской в Москве произошел пожар. Погибли восемь человек, еще четыре пострадали, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Как сообщает ТАСС, информация о пожаре поступила в экстренные службы в 23:47 по московскому времени. В 00:47 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Предварительно, пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования, пишет РИА Новости.

По данным МЧС, в хостеле не сработала пожарная сигнализация, а спасению людей помешали решетки на окнах. В то же время источник ТАСС уточнил, что все погибшие находились в одной комнате и погибли от отравления продуктами горения. Не исключено, что в момент начала пожара они спали.

По информации «Коммерсанта», в хостеле жили в основном рабочие и продавцы расположенных неподалеку торгово-ярмарочного комплекса «Москва» и рынка «Садовод». Все погибшие были мигрантами, рассказал источник ТАСС.

На факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Раньше в хостеле неоднократно находили нарушения пожарной безопасности, руководство хостела получало предписания устранить нарушения, заявили в МЧС.