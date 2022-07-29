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Кировский районный суд Иркутска приговорил к девяти годам колонии Андрея Левченко — сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко и депутата областного заксобрания от КПРФ. Его признали виновным по статьям о мошенничестве и ограничении конкуренции, сообщает издание «ИрСити».

Левченко также оштрафовали на 1,6 миллиона рублей и лишили права занимать некоторые должности на госслужбе в течение двух лет и 11 месяцев, сообщила прокуратура Иркутской области.

По версии следствия, Левченко и заключили с московскими предприятиями по производству лифтов картельное соглашение. Благодаря этому Левченко фирма «Звезда» получила от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области контракт на замену лифтов при капремонте домов.

В результате обвиняемые получили доход на сумму почти миллиард рублей. Кроме того, 55 миллионов рублей было получено за счет завышения смет на установку лифтов, заявило следствие.

Двое предполагаемых подельников Левченко получили сроки в восемь и семь лет лишения свободы, еще двое — условные сроки.

Андрея Левченко задержали в сентябре 2020 года. Он отрицал свою вину и называл преследование политическим. В июле 2021 года защита Левченко подала жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.

Член КПРФ Сергей Левченко занял пост губернатора Иркутской области в 2015 году. В 2019 году он ушел в отставку, формально по собственному желанию. В 2021 году Левченко прошел в Госдуму от КПРФ.

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