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Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требование прокуратуры об ограничении доступа к браузеру Tor, сообщает РИА Новости.

Блокировка Tor в России началась в декабре 2021 года. Основанием для нее стало решение Саратовского районного суда от 2017 года.

В январе организация The Tor Project обжаловала решение суда, поскольку ее не привлекли к участию в рассмотрении дела, которое затрагивало ее права и интересы, пишет агентство. В мае Саратовский областной суд отменил решение об ограничении доступа, но отправил дело на новое рассмотрение.

22 июля Роскомнадзор разблокировал сайт браузера.

Tor — это открытое программное обеспечение, представляющее собой систему прокси-серверов, которое позволяет обходить блокировки сайтов и устанавливать анонимное сетевое соединение.

Россия занимает второе место после США по числу пользователей Tor. Команда проекта считает, что ежедневно сетью Tor пользуются 300 тысяч человек из России, или 15% от всей аудитории.

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