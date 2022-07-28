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Смоленский гарнизонный военный суд приговорил активиста Сергея Командирова к шести с половиной годам колонии за репост видеоролика и комментарии в социальных сетях. Его обвиняли по статьям об оправдании терроризма, возбуждении ненависти либо вражды, оскорблении представителя власти и реабилитации нацизма, пишет . Прокуратура требовала для активиста семь лет лишения свободы.

Командирова задержали в октябре 2021 года и с тех пор он находился в СИЗО. Поводом к задержанию послужил репост во «ВКонтакте», который активист сделал в мае. С тех пор к делу прибавили еще несколько эпизодов, и их общее число увеличилось до шести. Новые статьи возбуждали за комментарии активиста в соцсетях, пишет «Верстка».

Активист утверждал, что его уголовные дела сфабрикованы. Он дважды объявлял голодовку в изоляторе.

После оглашения приговора Сергей Командиров крикнул судье: «Вы станете известным, я сегодня вскроюсь», — сообщил телеграм-канал в поддержку активиста.

Сергей Командиров в 2017–2018 годах был волонтером и фотокорреспондентом смоленского . После задержания его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. называл Командирова политзаключенным.