Российские войска нанесли ракетные удары по Киевской и Черниговской областям
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Ранним утром 28 июля российские войска выпустили ракеты по Вышегородскому району Киевской области, а также по территории Черниговской области.
В Вышегородском районе, заявил начальник областной полиции Александр Кулеба, поврежден «объект инфраструктуры», данных о погибших и раненых нет.
По Черниговской области, сообщил глава региона Александр Чаус, утром было выпущено около 10 ракет. Удар был нанесен по лесу в Гончаровской громаде, работала система ПВО. О жертвах также не сообщается.
Помимо этого о двух обстрелах ночью рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, по его словам, по городу стреляли из С-300. Данных о пострадавших жителях нет. В Николаеве в результате обстрела уничтожено складское строение, ранен сторож.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.