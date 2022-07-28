Командующий Черноморским флотом заявил о господстве России в Азовском море и контроле над северо-западной частью Черного моря

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В ходе войны с Украиной Россия завоевала господство в Азовском море и установила контроль над северо-западной частью Черного моря. Об этом заявил командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов, передает ТАСС.

«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — заявил Осипов в поздравлении с Днем ВМФ.

По словам адмирала, корабли и авиация российского флота «уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск».

После вторжения в Украину Россия частично захватила, а частично заблокировала украинские порты в Черном и Азовском морях. По данным властей Украины, сейчас морские порты в стране работают лишь на 20% от довоенного уровня.

В мирное время более 75% внешнего товарооборота Украины происходило через морские пути. После начала войны страна, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков зерна, фактически потеряла возможность экспортировать продовольствие.

22 июля Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции договорились об экспорте украинского зерна по Черному морю. 27 июля июля украинская сторона объявила, что морские порты «Одесса», «Черноморск» и «Южный», через которые планируется вывоз зерна, возобновили работу.

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