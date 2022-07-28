Данные поступающих в вузы детей российских участников войны в Украине засекретили

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Детям российских военных, участвующих в так называемой спецоперации в Украине, в 2022 году предоставили льготы для поступления в вузы — для них выделили 10% бюджетных мест. Как выяснил «Коммерсант», данные абитуриентов, поступающих в рамках этой квоты, засекретили.

Дети участников «спецоперации» могут поступить в вузы даже с относительно невысокими баллами ЕГЭ — или получить право пересдать экзамен, а детей погибших или получивших ранения военных должны принимать без экзаменов.

Льготой, напоминает «Коммерсант», могут воспользоваться дети не только военнослужащих, но и сотрудников госорганов или органов исполнительной власти, а также органов внутренних дел, которые участвовали в «спецоперации».

В списках абитуриентов данные поступающих по этой квоте засекречены, обратило внимание издания. Остальных поступающих, в зависимости от вуза, можно идентифицировать по имени-фамилии или номеру , но детям участников «спецоперации» присвоен специальный код.

Вузы объясняют, что выполняют требование Минобрнауки. Почему было принято такое решение, в Минобрнауки не пояснили. Представители вузов, в свою очередь, признались «Коммерсанту», что «никто особо не вникал» в то, зачем нужно засекречивать данные.

В 2022 году для вузов на программы бакалавриата и специалитета выделено почти 426 тысяч бюджетных мест. Таким образом, для детей участников «спецоперации» зарезервировано 43,5 тысячи мест. Ни в одном вузе, по данным «Коммерсанта», места в рамках этой квоты пока не выбраны.

Представители властей Украины ранее заявляли, что собираются добиваться того, чтобы детей российских военных, участвующих во вторжении, не принимали в иностранные вузы.

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