Верховная рада назначила генпрокурором Украины Андрея Костина

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Верховная рада поддержала назначение народного депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина на должность генпрокурора Украины.

За это решение проголосовали 299 депутатов, 32 воздержались, 33 не голосовали.

Кандидатуру Андрея Костина выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Он лично присутствовал на голосовании в Раде.

Как пишут украинские СМИ, 49-летний Андрей Костин — адвокат и политик. В 1995 году он окончил юрфак Одесского государственного университета и стал членом коллегии адвокатом Одесской области. В 2010 году Костин был избран депутатом городского совета Одессы, а в 2019 году стал депутатом Верховной рады. До последнего времени он возглавлял комитет парламента по вопросам правовой политики.

17 июля Владимир Зеленский своим указом отправил в отставку генпрокурора Украины Ирину Венедиктову, работавшую с 2020 года. Также своей должности лишился глава Службы безопасности Украины (и друг детства Зеленского) Иван Баканов. Зеленский объяснял решение тем, что среди сотрудников прокуратуры и СБУ оказалось много коллаборантов.

Читайте также

Зеленский уволил двух влиятельных силовиков — генпрокурора Украины и главу СБУ (своего ближайшего друга). В украинской власти раскол? Отвечает Константин Скоркин (Фонд Карнеги)

Читайте также

Зеленский уволил двух влиятельных силовиков — генпрокурора Украины и главу СБУ (своего ближайшего друга). В украинской власти раскол? Отвечает Константин Скоркин (Фонд Карнеги)