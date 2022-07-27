Сбербанк повысит плату за уведомления об операциях. Впервые за 20 лет

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Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомлений об операциях на 10 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

В зависимости от типа карты эта услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц, уведомления по кредитной «Сберкарте» останутся бесплатными.

Тарифы на уведомления пересматриваются впервые за 20 лет, подчеркнули в Сбербанке.

Это связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений.

У Сбербанка, по данным на сайте кредитной организации, более 101 миллиона активных клиентов, 68,9 миллиона пользуются онлайн-приложением банка. Платной является услуга уведомлений об операциях по карте по СМС и отправки пуш-уведомлений от приложения «Сбербанк Онлайн».

В отношении Сбербанка после начала российского вторжения в Украину были введены санкции, в частности, его отключили от системы обмена межбанковской информации SWIFT.