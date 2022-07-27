Продажи новых смартфонов в России снизились до минимума за пять лет

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Продажи новых смартфонов в России во втором квартале 2022 года снизились до минимума за пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей операторов «Билайн» и Tele2.

Собеседник, близкий к одному из российских операторов, назвал квартальные продажи «самыми низкими за десятилетие».

По оценкам МТС и «Билайна», в России в этот период было продано около 4,5 миллиона смартфонов на сумму 103 миллиарда рублей. В МТС заявили, что продажи упали по отношению к 2021 году на 30% и по количеству проданных аппаратов, и в денежном выражении, в Tele2 — на 23% и 12%. «Мегафон» зафиксировал падение продаж на 17% по количеству смартфонов.

Среди других особенностей продаж смартфонов во втором квартале собеседники «Ведомостей» назвали рост доли китайских устройств (по оценке «М.Видео — Эльдорадо», с примерно половины рынка до двух третей) и рост сегмента подержанных устройств.

После вторжения России в Украину поставки многих популярных брендов в РФ были прекращены — как из-за нарушения логистических цепочек в результате санкций, так и из-за решения ряда компаний приостановить продажи на российском рынке. В России на этом фоне приняли закон о параллельном импорте, позволяющий ввозить определенные товары без разрешения правообладателя.