Bloomberg: в GTA 6 одним из главных героев впервые станет женщина. Игра выйдет не раньше 2024 года из-за отказа студии Rockstar Games от сверхурочных

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В новой части серии игр Grand Theft Auto одним из двух главных персонажей станет женщина латиноамериканского происхождения. Об этом говорится в публикации Bloomberg о студии Rockstar Games, выпускающей игру. Для этой статьи Bloomberg поговорил с более чем 20 людьми, которые работают в компании или совсем недавно ушли из нее.

По данным источников, женский персонаж GTA 6 создан под влиянием истории о грабителях банков Бонни Паркер и Клайде Бэрроу. Женщина действует в паре со вторым персонажем, о котором ничего не сообщается. По словам собеседников агентства, в шестой части разработчики постарались не «опускаться» до шуток о маргинализированных группах, как это было в прошлых играх.

Bloomberg пишет, что в студии Rockstar Games, построенной на культуре , в последние годы произошли изменения: теперь сотрудники могут немедленно брать отгул за каждый дополнительный час работы, а последние четыре года они не работают над GTA 6 сверхурочно. Также компания значительно сократила гендерный разрыв в оплате труда.

Из-за отказа от сверхурочной работы студия решила не добавлять в новую GTA территории, смоделированные по образу больших участков Северной и Южной Америки. Rockstar сократила основную карту до Vice City — вымышленной версии Майами и его окрестностей. При этом мир игры будет большим и в нем будет больше внутренних локаций, чем в предыдущих сериях. После релиза Rockstar собирается постоянно обновлять игру, добавляя новые миссии и города, также чтобы избежать сверхурочной работы.

Шестую версию игры в том или ином виде разрабатывают с 2014 года. Производство GTA 6 идет медленнее, чем ожидалось, в основном из-за пандемии коронавируса, а также из-за изменений, произошедших в компании. Отраслевые аналитики допускают, что следующая часть игры выйдет в 2023-2024 годах. Источники Bloomberg в компании сказали, что не знают точную дату релиза, и ожидают, что игра выйдет как минимум через два года.

В Rockstar Games не комментировали публикацию Bloomberg.

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Grand Theft Auto — одна из наиболее успешных франшиз в истории игровой индустрии. Последнюю часть серии, GTA 5, многие игроки и критики неоднократно называли лучшей игрой всех времен. Она вышла в 2013 году. В феврале 2022 года Rockstar Games объявила, что ведет работу над новой частью серии Grand Theft Auto.

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