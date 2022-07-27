Байден сдал отрицательный тест на ковид (который у него обнаружили шесть дней назад)

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Президент США Джо Байден дважды сдал отрицательный тест на COVID-19 вечером 26 июля и утром 27 июля, сообщает Reuters со ссылкой на его лечащего врача Кевина ОʼКоннора.

21 июля Белый дом объявил, что у Байдена обнаружен ковид, но президент испытывает лишь легкие симптомы заболевания и незамедлительно начал принимать медикаменты.

После новых тестов американский президент перестанет соблюдать строгие меры изоляции. Однако еще в течение десяти следующих дней он будет продолжать носить медицинскую маску в присутствии других людей.

Ранее Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.