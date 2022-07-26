В Японии казнили преступника, который убил семь человек на улице в Токио в 2008 году

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Власти Японии казнили 39-летнего Томохиро Като, который убил семь человек и ранил десятерых на улице в Токио 8 июня 2008 года.

Като совершил нападение в популярном квартале Акихабара, где расположены магазины и заведения для поклонников японской массовой культуры, видеоигр и электроники. Сперва он наехал на пешеходов на грузовике, а затем напал на прохожих с ножом.

В 2011 году его приговорили к смертной казни. Приговор был подтвержден Верховным судом в 2015 году.

Это первая казнь, совершенная властями Японии в 2022 году. В 2021-м были казнены трое осужденных.

По данным японского Минюста, исполнения смертного приговора ожидают 106 осужденных.

Большинство людей, казненных в Японии в последние годы, были осуждены за убийства нескольких человек.