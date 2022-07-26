Теледебаты кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании пришлось прервать из-за того, что ведущая упала в обморок в прямом эфире

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Бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак и действующая министр иностранных дел Лиз Трасс, претендующие на пост главы Консервативной партии, вечером 26 июля проводили дебаты в эфире Talk TV.

Планировалось, что дебаты продлятся около часа, однако примерно через полчаса после начала их пришлось остановить, так как ведущая Кейт Макканн упала в обморок.

Момент, когда Макканн потеряла сознание, в кадр не попал — камера была направлена на Трасс, которая говорила о войне в Украине. Раздался звук удара, Трасс воскликнула «О боже!», после чего эфир прервался.

Пресс-служба телеканала заверила, что Макканн чувствует себя хорошо, но врачи рекомендовали ей сделать перерыв и не возвращаться в эфир. Телеканал извинился перед зрителями за то, что дебаты пришлось прервать.

Кейт Макканн должна была вести дебаты вместе с политическим редактором The Sun Гарри Коулом (Talk TV и The Sun входят в холдинг Руперта Мердока). Однако перед дебатами выяснилось, что тест на ковид, сделанный Коулом, показал положительный результат, и Макканн осталась единственным модератором встречи.

Сунак и Трасс набрали большинство голосов депутатов парламента от Консервативной партии на первом этапе выборов и вышли в финальный тур. Теперь за кандидатов должны проголосовать все члены Консервативной партии. Имя нового лидера объявят 5 сентября. В ходе голосования среди депутатов парламента лидировал Сунак, однако теперь, как показывают данные опросов, он уступает по популярности Трасс.

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