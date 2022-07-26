Полиция Москвы отказалась заводить дело на Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты»

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Отдел МВД по району Ховрино в Москве отказался возбуждать уголовное дело в отношении телеведущего Владимира Соловьева из-за его слов о Екатеринбурге. Об этом изданию E1.ru сообщил житель Екатеринбурга, подававший в полицию жалобу на Соловьева.

В постановлении об отказе в возбуждении дела, копию которого получило издание, сказано, что в действиях Соловьева «отсутствуют признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного ».

В своем заявлении житель Екатеринбурга указал, что высказывания Соловьева о городе оскорбляют неограниченный круг людей и разжигают ненависть и вражду, говорится в постановлении. В документе отмечается, что обращение заявителя направляли в центр «Э» УВД по Северному округу Москвы, но «по минованию надобности» материалы вернули оперуполномоченному.

27 апреля Владимир Соловьев заявил в эфире программы «Полный контакт», что в Екатеринбурге находится «центр мерзотной либероты». После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева «следить за языком», а телеведущий заявил, что глава региона пытается «предъявить» ему «по понятиям». Бард Александр Новиков, комментируя случившееся, сказал, что, если бы Куйвашев говорил на уголовном жаргоне, то сказал бы «Штрибан, фильтруй хрюканину».

Как пишет E1.ru, ранее юрист из Екатеринбурга написал в центр «Э» заявление на Владимира Соловьева по статьям об экстремизме и клевете; о результатах его рассмотрения пока не сообщалось. Главный редактор Дмитрий Колезев в апреле подал заявление с просьбой проверить слова Соловьева на предмет оскорблений, клеветы и разжигания ненависти и вражды. Дума Екатеринбурга, в свою очередь, в мае обратилась в прокуратуру.

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