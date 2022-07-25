Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове, приговорили к 13 годам

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Серпуховский городской суд приговорил Владислава Струженкова, устроившего в 2021 году взрыв в православной гимназии при Введенском монастыре, к 13 годам колонии строгого режима.

Также суд назначил ему штраф в размере 205 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд признал виновным Струженкова в покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении чужого имущества, а также в незаконном изготовлении и обороте оружия.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел возраст подсудимого, полное возмещение материального ущерба, полное признание вины, раскаяние, а также наличие у него онкологического заболевания. Обвинение просило приговорить Струженкова к 14 годам колонии.

По словам Струженкова, заявил судья, после совершения взрыва он планировал покончить с собой. Во время следствия подсудимый, сообщил судья, говорил, что в последний момент решил отказаться от своих планов и взорвал бомбу в дверном проеме на входе в учебное заведение, а не внутри.

13 декабря 2021 года Владислав Струженков, которому в тот момент было 18 лет, взорвал самодельную бомбу на пороге православной гимназии на территории Введенского монастыря в подмосковном Серпухове. В результате взрыва пострадали десять школьников. Сам Струженков получил тяжелые травмы.

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«Был добрым и тихим» «Медуза» рассказывает историю Владислава Струженкова, который устроил взрыв в православной гимназии в Серпухове

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«Был добрым и тихим» «Медуза» рассказывает историю Владислава Струженкова, который устроил взрыв в православной гимназии в Серпухове