Суд прекратил уголовное дело Сергея Мохнаткина через два года после его смерти

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Исакогорский районный суд Архангельска отказал в вынесении оправдательного приговора и прекратил уголовное дело против правозащитника Сергея Мохнаткина в связи с его смертью, сообщает «Сота».

Уголовное дело, возбужденное против Мохнаткина в 2018 году, рассматривалось по обвинениям в неуважении к суду и применении насилия к сотруднику ФСИН.

В мае 2020 года Сергей Мохнаткин умер в одной из московских клиник от последствий травм позвоночника, полученных в колониях Архангельской области.

Следствие предлагало родным правозащитника закрыть дело по нереабилитирующим основаниям, но они решили добиваться оправдательного приговора в суде.

Сергей Мохнаткин известен как регулярный участник оппозиционных акций протеста и как правозащитник. С 2012 года он руководил тверским филиалом движения «За права человека».

Мохнаткин дважды сидел в колонии, оба раза его приговорили по обвинению в нападении на полицейских на протестных акциях. Во время второго срока активиста во время нахождения в колонии осудили по двум новым делам — за оскорбление сотрудника и за дезорганизацию ее работы. Сам Мохнаткин неоднократно жаловался на избиения и пытки. Он вышел на свободу в 2018 году.

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Сергея Мохнаткина — одного из самых принципиальных оппозиционеров в России — продолжают судить даже после смерти Вот как рассматривают дело, в котором обвиняемый умер год назад

Подробнее о деле Сергея Мохнаткина

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