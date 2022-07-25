Отец Алисы Тепляковой, в девять лет поступившей в МГУ, подал документы на нее и ее брата в «Синергию». Ректор университета предложил ввести возрастной ценз для абитуриентов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Отец Алисы Тепляковой, которая в восемь лет сдала ЕГЭ, а затем поступила в МГУ на факультет психологии, подал документы на дочь и ее брата для поступления в частный университет «Синергия».

Как сообщили РИА Новости представители «Синергии», документы на девятилетнюю Алису Теплякову и восьмилетнего Хеймдалля Теплякова их отец Евгений Тепляков подал вечером 22 июля.

Алиса собралась изучать пять образовательных программ, психологии среди них нет, а Хеймдалль — четыре. Евгений Тепляков планирует, что его дети будут осваивать все образовательные программы одновременно, сообщили в вузе.

В связи с подачей документов на Тепляковых ректор «Синергии» Артем Васильев предложил ввести возрастной ценз для абитуриентов высших учебных заведений: он считает, что получать высшее образование можно как минимум с 15 лет. Соответствующие изменения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета, предлагается внести в федеральный закон об образовании. Васильев обратился в министерство науки и высшего образования, в профильные комитеты Госдумы, а также в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

При этом в «Синергии» заявили, что Тепляковым в любом случае будет отказано в поступлении, так как университета есть внутреннее правило, согласно которому, в него принимают лишь достигших 14 лет.

Завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Тхостов, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что Алиса Теплякова продолжает у них числиться, хотя не появляется на занятиях, а ее родители не выходят на связь.

Алиса Теплякова с четырех лет была на домашнем обучении. В восемь лет она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат. При поступлении в МГУ она не смогла набрать достаточного количества баллов для обучения за счет бюджета, но поступила на платное отделение. В сентябре 2021 года, когда Теплякова начала учиться в МГУ, сообщалось, что ее отец начал конфликтовать с сокурсницами дочери в закрытых чатах, где общаются студенты. В декабре, во время сессии, когда Алиса Теплякова не смогла сдать экзамен, ее отец устроил скандал и напал на заведующего кафедрой.

Подробнее об Алисе Тепляковой и ее семье

Девятилетняя Алиса Теплякова никогда не ходила в школу, но сдала экзамены в МГУ Одни считают ее вундеркиндом. Другие — жертвой амбиций отца, который решил «хакнуть систему»

Подробнее об Алисе Тепляковой и ее семье

Девятилетняя Алиса Теплякова никогда не ходила в школу, но сдала экзамены в МГУ Одни считают ее вундеркиндом. Другие — жертвой амбиций отца, который решил «хакнуть систему»