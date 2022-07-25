Директоров школ и главврачей обяжут отчитываться о расходах

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство труда РФ разработало законопроект, обязывающий руководителей государственных муниципальных учреждений предоставлять сведения о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей.

«Расширяется перечень сведений о расходах, которые необходимо представлять, а именно: необходимо будет указывать сведения о получении кредитов (займов) на приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга) (впоследствии — сведения о погашении таких кредитов (займов)», — сообщили в пресс-службе министерства.

К категории руководителей государственных муниципальных учреждений относятся, например, директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами. По действующим правилам, они обязаны сообщать только о своих доходах и имуществе, а также об обязательствах имущественного характера.

Нововведение потенциально затронет до 206,6 тысячи россиян, пишет РБК. По данным Росстата, на 1 апреля 2022 года в России насчитывается именно столько государственных и муниципальных учреждений.