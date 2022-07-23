Минобороны Великобритании: в Херсонской области последние двое суток идут «тяжелые бои»

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В Херсонской области последние двое суток идут «тяжелые бои», сказано в очередной сводке Минобороны Великобритании о ходе войны в Украине.

Бои продолжаются в рамках украинского контрнаступления на захваченные Россией территории на правом (западном) берегу Днепра.

Россия, вероятно, пытается замедлить украинское наступление, для чего ведет артиллерийский огонь вдоль естественной преграды — реки Ингулец, притока Днепра.

Американский Институт изучения войны в своей сводке сообщил со ссылкой на заявления украинских военных, что Россия минирует дороги и берега Ингульца в некоторых районах, готовясь к украинскому наступлению.

И Минобороны Великобритании, и Институт изучения войны отмечают, что российские линии снабжения в этом регионе находятся под угрозой из-за украинских обстрелов. На днях украинские военные заявили об уничтожении нескольких российских складов боеприпасов, а также командных пунктов в Херсонской области.

В июле власти Украины заявили, что готовят контрнаступление на оккупированные Россией территории Херсонской и Запорожской областей, и призвали гражданских покинуть эти районы.

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