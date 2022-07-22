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Минпросвещения РФ запустит телешоу про учителей. Главный приз — авторская программа на федеральном канале

Источник: Минитерство просвещения РФ

Министерство просвещения России запустит телепроект об учителях под названием «Классная тема». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу — отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Претендовать на участие в шоу смогут учителя-предметники со всей России. Подать заявку можно до 10 августа через «ВКонтакте». Педагоги должны будут рассказать о себе, пройти тест по своему предмету и снять видеовизитку, в которой представят свой предмет. 

Семеро учителей, которые пройдут отбор и станут лидерами «открытого голосования», выступят в финале шоу. Он будет показан на телеканале «Россия 1». Учителям нужно будет провести в эфире канала «зрелищный и познавательный» урок по своему предмету.

«Победитель получит главный приз — авторскую телепередачу на федеральном телеканале», — заявило Минпросвещения.

Осенью 2021 года президент России Владимир Путин поручил организовать «широкое информационное освещение» конкурса «Учитель года России» — в том числе с помощью телешоу.

По данным Минпросвещения на декабрь 2021 года, 76% российских учителей имели оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ, в 2021 году составлял 12,8 тысячи рублей). Средняя зарплата российского учителя, по информации Росстата, в прошлом году составляла 45,8 тысячи рублей.

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