«Коммерсант»: в России из-за санкций возникли трудности с выпуском Orbit

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У корпорации Mars в России возникли сложности с производством жевательной резинки под брендом Orbit, пишет газета «Коммерсант».

По словам источников издания в крупных торговых сетях, Mars предупредила, что сократит ассортимент Orbit из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок. В сети магазинов «Верный» заявили, что, по словам представителей Mars, компания не сможет отгружать примерно половину вкусов Orbit до конца июля, а другую половину — до конца года. Причиной названо отсутствие основного ингредиента для изготовления жвачки.

Источник «Коммерсанта» в крупной компании по производству продуктов рассказал, что резиновая основа для жевательной резинки из синтетических полимеров попала под санкции ЕС, введенные из-за вторжения в Украину. Продукт поставляется под таможенным кодом в рамках группы «Химические продукты… в том числе состоящие из смесей натуральных продуктов…», которая включена в перечень запрещенных к ввозу в Россию.

Совладелец московской кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев заявил, что найти замену недоступным ингредиентам можно, например, в Китае, но поставки оттуда занимают гораздо больше времени.

Представитель Mars на вопросы «Коммерсанта» не ответил.

Mars — американский производитель пищевых продуктов, который владеет, в числе прочего, брендами Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, M&Mʼs. До начала войны продукция Mars и импортировалась в Россию, и выпускалась на нескольких местных заводах.

После начала войны в Украине Mars заявила, что приостановила новые инвестиции в Россию и не будет импортировать свою продукцию в РФ и экспортировать ее из страны. Все доходы от бизнеса в России будут направлены на «гуманитарные нужды», заверила компания.

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