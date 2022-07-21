СК передал в ФСБ жалобу в связи со смертью ученого Дмитрия Колкера. Дело против него расследовала та же ФСБ

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Главное военное следственное управление СК РФ передало в ФСБ обращение адвоката Александра Федулова в связи со смертью ученого Дмитрия Колкера. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на Федулова.

«Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях сотрудников ФСБ», — сказал Чиков.

Из слов Чикова следует, что передача обращения значит, что СК «не усмотрел в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления». В документе, копию которого опубликовал правозащитник, СК ссылается на закон, который обязывает органы перенаправлять в другие инстанции обращения с вопросами, которые не входят в их компетенцию.

54-летний ученый из Новосибирска Дмитрий Колкер был арестован 30 июня по делу о госизмене. Его арестовали несмотря на то, что у него была терминальная стадия рака поджелудочной железы. 2 июля он умер в московском СИЗО «Лефортово». Детали дела против него до сих пор неизвестны.