В Москве проверят работу системы оповещения. Сирены обещают включать не более чем на минуту

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В Москве в среду, 20 июля, проведут проверку системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление комплекса городского хозяйства.

С 10:40 до 12:00 последовательно в разных районах города будут звучать сигналы сирен оповещения и работать громкоговорители с информационным сообщением «Внимание всем!». Сирены, подчеркнули в мэрии, будут работать не более одной минуты.

Также в эфире теле и радиоканалов появится заставка с сообщением «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!»

Предыдущий раз плановая проверка проводилась в Москве и других регионах России в октябре 2021 года в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.