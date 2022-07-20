The New Times и его главного редактора Евгению Альбац оштрафовали на 670 тысяч рублей за публикации о войне

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Симоновский суд Москвы признал издание The New Times и его главного редактора Евгению Альбац виновными в распространении «фейков» о войне в Украине, сообщает «Интерфакс».

«Судом рассмотрено два протокола в отношении ООО „Новые времена“ по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации), по каждому назначен штраф в размере 300 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе суда

По третьему протоколу по той же статье КоАП штраф в 70 тысяч рублей назначен главному редактору издания Евгении Альбац.

Как уточнил «Интерфаксу» адвокат Леонид Соловьев, протоколы были составлены за публикации о «специальной военной операции» в Украине.

Все протоколы, сообщил глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева, представляющего интересы The New Times, связаны с публикациями о войне в Украине, выпущенные после 24 февраля, но «до принятия пакета законов о военной цензуре».

30 марта Евгения Альбац, напомнил Павел Чиков, уже была привлечена к административной ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП. Тогда штраф составил 120 тысяч рублей. Вину в правонарушении Альбац не признала.

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