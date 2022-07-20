Белгородский губернатор сообщил о гибели жителя села Нехотеевка на границе с Украиной. Оно попало под обстрел

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Два села Белгородской области — Журавлевка и Нехотеевка — подверглись 20 июля обстрелу «со стороны Украины», заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, наиболее сильно пострадала Нехотеевка. Там повреждены четыре жилых дома, а также «посечены кровля, окна, забор и сельский клуб».

Погиб один местный житель 1958 года рождения.

«Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются. Больше месяца назад оттуда переселили всех жителей», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

В Белгородской области, а также ряде других российских регионов, граничащих с Украиной, с апреля действует высокий уровень террористической опасности. Местные власти регулярно сообщают об «украинских обстрелах».

В ночь на 3 июля Белгород подвергся самому масштабному обстрелу с начала войны — погибли пять человек, десятки многоквартирных и частных домов были повреждены.

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