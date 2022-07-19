Житель города Гостомель в Киевской области обнаружил наушники AirPods, которые российские военные забрали из его квартиры, в Ульяновске

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Юрий Николаев, живущий в Гостомеле, Киевская область, рассказал « », что российские военные, занимавшие несколько недель этот населенный пункт, вынесли всю технику из его квартиры и квартир соседей.

В одной из квартир, по его словам, военные не смогли вскрыть дверь, поэтому сломали стену. В другую квартиру, рассказал Николаев, военные проникли через террасу, но так и не сумели открыть входную дверь и сломали всю технику, которую не могли вынести.

Из квартиры его знакомых, в которую проникли, сломав стену, вынесли не только ноутбуки и игровые приставки, но и «алкоголь, зерновой кофе, портативную колонку, все флешки, из детских игрушек повытаскивали батарейки, пропало немного посуды, тарелки и кастрюли. «У жены даже забрали. Зачем?» — задается вопросом собеседник «Медиазоны».

У самого Николаева из квартиры пропали, в числе прочего, наушники AirPods. Через программу, отслеживающую местонахождение аксессуаров Apple, он установил, что наушники находятся в Ульяновске. «Правда, на связь они не выходили с 10 июня. Думаю, новый «владелец» снова отправился на фронт. Надеюсь, там и останется», — заявил Николаев.

По его словам, он попросил своих родителей, живущих в Крыму, подать заявление в полицию в связи с кражей наушников. Полиция в возбуждении уголовного дела отказала, сославшись, на то, что «дело было на территории другого государства, поэтому установить обстоятельства невозможно», рассказал Николаев.