«Видимых признаков ухудшения состояния не выявлено». «Троицу» Андрея Рублева вернули из лавры в Третьяковку

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Икона «Троица», написанная Андреем Рублевым в XV веке, возвращена из Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде «в привычные и необходимые для нее условия хранения» — Третьяковскую галерею в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.

«Сейчас ее изучают реставраторы, видимых признаков ухудшения состояния этого важнейшего произведения древнерусского искусства не выявлено», — отмечается в сообщении. Позже будет принято решение о возвращении иконы в постоянную экспозицию Третьяковки.

В ночь на 17 июля знаменитую икону временно перевезли в Сергиев Посад, чтобы выставить в Троицком соборе в дни празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В лавру «Троицу» доставили впервые после революции 1917 года. Как писали СМИ, в Третьяковке выступали против вывоза иконы, поскольку она должна постоянно находиться в специальной капсуле с необходимым температурным режимом, чтобы не разрушиться.