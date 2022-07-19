Суд подтвердил решение об освобождении Петра Парпулова, осужденного по делу о госизмене. У него диагностированы онкозаболевания

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Тамбовский областной суд отклонил апелляцию прокуратуры и утвердил решение об освобождении 68-летнего Петра Парпулова, осужденного по делу о госизмене. Об этом сообщила его дочь Юлия.

Бывшего авиадиспетчера Петра Парпулова задержали в 2014 году, а через два года приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2010 году Парпулов поехал на отдых в Грузию, где передал представителю иностранного государства секретные сведения. Защита настаивала, что бывший авиадиспетчер не имел доступа к гостайне, а «секретные» сведения находились в открытом доступе. Помимо этого, следствием не была доказана сама встреча Парпулова с иностранным гражданином, пишет .

В конце мая 2022 года Октябрьский районный суд Тамбова освободил Парпулова в связи с тяжелой болезнью — у него диагностированы несколько онкологических заболеваний, пишет «Коммерсант». Рассмотрение ходатайства о его освобождении началось в январе 2022 года и с тех пор заседания неоднократно переносились под различными предлогами. Юлия Парпулова рассказала газете, что ходатайство было удовлетворено лишь с девятой попытки.

Прокуратура Тамбова оспорила решение суда, сославшись на дисциплинарное взыскание за нарушение формы одежды, наложенное на Парпулова 7 сентября 2021 года. Его дочь пояснила « », что речь идет о незастегнутой пуговице. Помимо этого, прокурор заявил, что при решении вопроса об освобождении Парпулова необходимо учитывать, что его заболевание не может «нейтрализовать негативные свойства его личности», а «сформировавшееся неприязненное отношение к обществу может подтолкнуть его к совершению новых преступлений».

1 апреля 2016 года « » признал Петра Парпулова политическим заключенным и потребовал его освобождения. Правозащитный центр тогда писал, что дело Парпулова стало одним из многих уголовных дел о государственной измене и шпионаже, массово возбужденных в 2013–2015 годах. Резкий рост «шпионских» приговоров «Мемориал» объяснил «сознательной государственной политикой и пропагандой, создающих в обществе атмосферу военного времени, сопровождающейся поиском „пятой колоны“ и „врагов государства“».

30 июня 2022 года суд в Новосибирске арестовал физика Дмитрия Колкера по подозрению в государственной измене. Ученого с диагностированной четвертой стадией рака забрали прямо из новосибирской больницы и доставили в московский следственный изолятор, где он умер в ночь на 2 июля.

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«Они ощущают себя героями и предвкушают щедрое поощрение» Адвокат Иван Павлов — о том, зачем сотрудники ФСБ задержали ученого Дмитрия Колкера. У него была четвертая стадия рака, сразу же после ареста он умер

Подробнее про дела о госизмене

«Они ощущают себя героями и предвкушают щедрое поощрение» Адвокат Иван Павлов — о том, зачем сотрудники ФСБ задержали ученого Дмитрия Колкера. У него была четвертая стадия рака, сразу же после ареста он умер