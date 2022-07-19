H&M, объявивший об уходе из России, снова откроет магазины в Беларуси

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Шведский ретейлер одежды H&M, который объявил о полном уходе с российского рынка, снова откроет свои магазины в и продолжит работать в Казахстане. Информацию об этом изданию Inc. подтвердила директор по устойчивому развитию компании Лана Яхонтова.

В Казахстане действуют семь магазинов H&M. В Беларуси работали три магазина бренда. Они закрылись в начале марта, одновременно с остановкой продаж в России.

«Мы продолжим наш бизнес в Казахстане и будем наблюдать, как лучше выстроить процессы на рынке после остановки бизнеса в России. Мы также временно откроем наши три магазина в Беларуси и будем следить за развитием ситуации», — заявила Яхонтова.

Ранее о возобновлении работы магазинов H&M в Беларуси сообщило белорусское издание Onliner со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

H&M не будет ликвидировать офис, отвечающий за бизнес в России, Беларуси и Казахстане, рассказал Inc. неназванный сотрудник компании. При этом официально в H&M не ответили, планируется ли возвращение на рынок РФ после окончания войны и «в случае улучшения геополитической обстановки».

18 июля H&M заявила, что полностью сворачивает свой бизнес в России. Перед окончательным закрытием российские магазины бренда на время возобновят работу для финальной распродажи.

H&M Group управляет не только одноименной сетью, но также брендами COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и Afound. Всего под управлением группы находится 54 онлайн-магазина и 4,8 тысячи бутиков в 75 странах. В России работает более 150 магазинов H&M.

По информации шведского ретейлера, сворачивание бизнеса в РФ обойдется примерно в 190 миллионов долларов. По оценкам аудиторов, если аналогичные решения примут другие крупные западные ретейлеры, это обойдется им как минимум в 760-800 миллионов долларов.