Жители Курской области сообщили о взрывах и пожаре в приграничном районе. Губернатор сказал, что военные выполняют задачи в рамках «спецоперации»

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Вечером 17 июля в Глушковском районе Курской области на границе с Украиной были слышны взрывы и выстрелы. Местные жители публиковали в соцсетях кадры пожара.

Губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале призвал жителей сохранять спокойствие. «Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы», — написал он. Дополнительных подробностей о происходящем он не привел.

Параллельно местные власти сообщали о пожаре в поселке Ворошнево в пригороде Курска. По заявлению областной администрации, там горела пилорама, и этот инцидент «с ситуацией на границе не связан».

В Курской области и ряде других регионов России, граничащих с Украиной, с апреля действует высокий уровень террористической опасности. Местные власти регулярно сообщают об обстрелах «со стороны Украины».