«Газпром» объяснил снижение поставок газа в Европу форс-мажорными обстоятельствами

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

«Газпром» направил европейским компаниям уведомление о том, что не может гарантировать поставки газа в Европу в связи с . Об этом сообщили Reuters и Bloomberg со ссылкой на письмо.

Источник Reuters сообщил, что уведомление связано с поставками газа по газопроводу «Северный поток — 1».

Письмо «Газпрома» было разослано 14 июля и касалось поставок газа начиная с 14 июня. Дата окончания форс-мажора в нем не названа. Среди компаний, которые получили письмо, был немецкий концерн Uniper — крупнейший импортер российского газа в Германии. Uniper заявил, что не считает заявление о форс-мажоре обоснованным.

Представитель консалтинговой компании Energy Aspects Тревор Сикорски заявил Bloomberg, что объявление о форс-мажоре задним числом «мягко говоря, необычно». По его мнению, это может свидетельствовать о том, что «Газпром» не планирует возобновлять поставки газа по «Северному потоку — 1» после окончания планового техобслуживания газопровода.

«Газпром» начал сокращать поставки газа в Европу с мая. В середине июня компания объявила о снижении перекачки газа по газопроводу «Северный поток — 1» (это основной маршрут поставок российского газа в Европу после начала войны в Украине) до 40% от номинальной мощности.

«Газпром» объяснил это задержкой с возвратом из ремонта турбины Siemens для компрессорной станции «Портовая» в Выборге. Турбина была отправлена на ремонт в Канаду и после начала войны попала под санкционные ограничения. Позднее Канада согласилась вернуть турбину в Россию по просьбе Германии.

С 11 по 21 июля поставки по «Северному потоку» официально полностью остановлены из-за планового ремонта. В Европе опасаются, что Россия не станет возобновлять их, таким образом прибегнув к газовому шантажу для снятия санкций. Москве отрицает использование газа для политического давления.

Подробнее о поставках газа в Европу

А что, если Россия правда отключит Европу от своего газа? Что будет делать ЕС? И сколько потеряет бюджет РФ? Решающий день — 22 июля, в Германии уже готовятся снижать температуру отопления домов

Подробнее о поставках газа в Европу

А что, если Россия правда отключит Европу от своего газа? Что будет делать ЕС? И сколько потеряет бюджет РФ? Решающий день — 22 июля, в Германии уже готовятся снижать температуру отопления домов