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Россия и США договорились о перекрестных полетах на МКС. Космонавты будут летать на Crew Dragon, астронавты — на «Союзах»

Источник: Роскосмос

«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС.

Соглашение предусматривает, что одно место на борту Crew Dragon будет получать российский космонавт, а в «Союзах» одно место будет отведено американскому астронавту.

Такие меры необходимы, чтобы в случае отмены или существенной задержки запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно, пояснили в «Роскосмосе».

Первой представительницей РФ, которая полетит на Crew Dragon, станет Анна Киркина. Ее место в экипаже российского корабля «Союз МС-22» займет астронавт NASA Франсиско Рубио.

После начала войны в Украине западные страны ввели санкции против российской космонавтики, а также отказались от сотрудничества с РФ в рамках уже действующих проектов. В апреле тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заверял, что санкции не затронут работы на МКС. 

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