Посла России вызвали в МИД Великобритании в связи со смертью пленного британца в ДНР

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Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России Андрея Келина, чтобы выразить «глубокую озабоченность» в связи с сообщениями о смерти британского подданного и волонтера гуманитарной миссии Пола Ури в ДНР.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сказала, что она была шокирована известиями о смерти Ури, и заявила, что «Россия обязана понести полную ответственность за это [его смерть]».

«Пол Ури попал в плен, когда выполнял гуманитарную работу. Он был в Украине, чтобы помочь украинскому народу во время ничем не спровоцированного российского вторжения. Российское правительство и его прокси продолжают совершать зверства. Виновные будут привлечены к ответственности», — сказала Трасс.

Ранее о смерти Пола Ури сообщила «омбудсмен» ДНР Дарья Морозова. Она заявила, что британец был профессиональным военным и был взят в плен при попытке прорыва через блокпост. По словам Морозовой, у него были диагностированы несколько серьезных хронических заболеваний, из-за которых он умер 10 июля. Она также заявила, что международные организации и британские власти были уведомлены о факте пленения Ури, однако не предприняли никаких действий для его освобождения.

В конце апреля некоммерческая гуманитарная организация Presidium Network сообщила, что российские военные задержали двух британских волонтеров, которые оказывали гуманитарную помощь в Украине. Одним из них был Пол Ури. Их задержали на блокпосту недалеко от города Запорожье, когда волонтеры пытались помочь матери с двумя детьми уехать из села, подконтрольного российской армии.

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