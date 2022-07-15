Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из России

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Польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex продал свое российское подразделение, пишут «Коммерсант» и «Интерфакс».

Новым владельцем компании «Ортика Фрозен Фудс», представлявшей интересы Hortex в России, стала ГК «Агама», выпускающая рыбные продукты под марками Agama и «Бухта изобилия».

Данные о смене владельца появились в . В Hortex и «Агаме» от комментариев пока воздержались.

Параметры сделки пока не раскрываются, в частности, неизвестно, получила ли «Агама» право на использование бренда Hortex в России. Участники рынка, пишет «Коммерсант», предполагают, что «Агама» сможет пользоваться брендом Hortex до конца 2022 года, а затем ей придется выпускать овощную и ягодную продукцию под собственным товарным знаком, либо создавать новый бренд.

Hortex позиционирует себя как лидер рынка замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. В России продукция Hortex производилась на двух заводах в Подмосковье и на одном в Карелии.

После начала российского вторжения в Украину сотни иностранных компаний объявили о приостановке работы на рынке РФ или об уходе из страны.

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