Госдума на внеочередном заседании приняла закон о статусе ветерана для пограничников, «отражавших вооруженное вторжение» в Россию

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Госдума на внеочередном заседании сразу в трех чтениях приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий пограничникам,«отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции».

Этот же закон позволяет пограничникам, получившими инвалидность «вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания», полученных с 24 февраля 2022 года при «отражении вооруженного вторжения», а также «в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции», оформить статус инвалида боевых действий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее, обосновывая необходимость приняти этого закона, говорил, что пограничники «вносят свой вклад в обеспечение безопасности наших граждан и заслуживают поддержки государства, так как, решая ответственную задачу, они рискуют жизнью и здоровьем» (цитата по «Интерфаксу»).

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что на статус ветерана боевых действий могут претендовать две тысячи военнослужащих ФСБ, на статус инвалида — 10 человек.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 11 июля, когда нижняя палата российского парламента официально закончила весеннюю сессию.

15 июля депутаты собрались на внеочередное заседание, чтобы, как заявил спикер Вячеслав Володин, «рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики». Какие конкретно законопроекты будут рассмотрены, не было известно до последнего момента.

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