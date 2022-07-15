«Депутаты должны находиться в мобилизационной повестке». Госдума может провести новые внеплановые заседания до сентября

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Госдума до начала осенней сессии может провести и другие внеплановые заседания. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Это соответствует позиции председателя Госдумы Вячеслава Володина, что депутаты должны находиться в мобилизационной повестке, а отпуска и каникулы — в прошлом», отметил собеседник ТАСС.

Аналогичное сообщение приводит «Интерфакс».

Весенняя сессия Госдумы закрылась 6 июля, но уже 15 июля Госдума собралась на внеочередное заседание. В нижней палате парламента заявили, что дополнительное заседание необходимо провести из-за «накопившихся вопросов, требующих неотложного решения».

Одним из пунктов повестки внепланового заседания Госдумы станет утверждение кандидатуры действующего министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на пост «заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли РФ». Указ о создании этой должности президент Владимир Путин подписал 12 июля.

С января 2022 года Дума приняла 361 закон. На рассмотрении осталось 1203 законодательных инициативы.

Следующая плановая сессия Госдумы откроется 30 августа, а первое пленарное заседание запланировано на 13 сентября.

Чего ждут от заседания Госдумы 15 июля

Госдума 15 июля соберется на внеочередное заседание. Как стало известно «Медузе», в повестке может быть отставка двух министров и смена руководства Счетной палаты

Чего ждут от заседания Госдумы 15 июля

Госдума 15 июля соберется на внеочередное заседание. Как стало известно «Медузе», в повестке может быть отставка двух министров и смена руководства Счетной палаты