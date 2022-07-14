Криптоинвестор из США Суэди Муркези попал в российский плен в Украине

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35-летний гражданин США Суэди Муркези попал в плен к пророссийским сепаратистам в Украине, сообщает The Guardian, ссылаясь на слова родственников и друзей задержанного.

По их информации, в июне Суэди Муркези задержали в Херсоне, оккупированном российскими войсками. Он перестал выходить на связь, когда 8 июня поехал за бензином за рулем автомобиля Dodge Challenger с американскими номерами. Спустя два дня друзья Муркези заметили его на видео, распространенном сепаратистами Донбасса.

Сейчас Муркези находится в плену в Донецке. 7 июля американец связался с семьей и сообщил, что его ложно обвинили в том, что он участвовал в проукраинских протестах, проходивших в Херсоне. Друзья Муркези уверяют, что он не ходил на акции протеста, а также не участвовал в боевых действиях.

В Госдепе США сообщили, что знают про сообщения о задержании Суэди Муркези, но отказались от дальнейших комментариев.

Суэди Муркези родился в Руанде. В 1994 году во время геноцида в этой стране его семья переехала в США. Муркези служил в американских ВВС. С 2017 года он начал часто ездить в Украину, в 2020 году поселился в Херсоне. По словам его друзей, Муркези занимался криптовалютными инвестициями.

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Власти США сообщили в июне, что в Украине пропали трое американцев. Среди них — Александр Дрюке и Энди Хьюн, которые воевали на стороне Украины и попали в плен во время боя под Харьковом 15 июня. Имя третьего пропавшего американца не называлось. В Кремле заявили, что попавшие в плен американцы должны быть наказаны за преступления, совершенные против российских солдат.

В июне в самопровозглашенной ДНР приговорили к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Брагима Саадуна, которые служили в украинской армии. Их признали виновными в наемничестве и «насильственном захвате власти».

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