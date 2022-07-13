В Верхоянске из-за прорыва дамбы во время паводка затопило «все улицы»

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В самом северном городе Якутии из-за прорыва дамбы на реке Яна вода «затопила все улицы и придворовые территории», сообщила администрация Верхоянского района в ночь на 13 июля.

Уровень воды превысил критический к 1:30 по местному времени (18:30 12 июля по Москве). Из-за угрозы аварии в некоторых домах была приостановлена подача электроэнергии.

Позже глава района Гаврил Чириков сообщил, что в городе подтоплены 54 приусадебных участка, а в соседнем селе Боронук, также расположенном на реке Яна, — 55 участков. Власти Якутии готовят к повышению уровня воды поселок Батагай (административный центр и крупнейший населенный пункт Верхоянского района), расположенный ниже по течению Яны.

Ряд других населенных пунктов, пострадавших от паводков в предыдущие дни, уже освободились от воды, заявил Чириков.

Дождевые паводки начались на реках Верхоянского района 8 июля, что привело к затоплению населенных пунктов; власти сообщали об «огромном» ущербе имуществу, социальным объектам и сельхозугодьям. В пострадавших селах проводилась эвакуация.