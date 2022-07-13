Премьер-министр Чехии заявил, что эмбарго на российский газ не войдет в новый пакет санкций ЕС

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Страны ЕС на данном этапе не планируют включать в новый, седьмой пакет санкций в отношении России запрет на импорт российского газа. Об этом заявил Reuters премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Ограничения на импорт энергоносителей — всегда сложный вопрос, заявил Фиала, так как «необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции». Ряд стран ЕС, подчеркнул он, сильно зависят от российского газа.

В новый пакет санкций, по словам главы чешского правительства, войдет запрет на импорт золота из России. Также планируется расширить персональные санкции и список продукции двойного назначения, экспорт которой в Россию запрещен.

Фиала добавил, что процесс согласования новых санкций близится к завершению, седьмой пакет будет представлен в ближайшее время.

После начала российского вторжения в Украину США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны ввели несколько пакетов санкций в отношении России и объявили о подготовке новых.

Последний на настоящий момент пакет санкций ЕС был представлен в начале июня. Он включает в себя поэтапный отказ Евросоюза от российской нефти.

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