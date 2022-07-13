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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о формировании в Москве военного подразделения, куда набирают наемников для участия в войне с Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нет, нам ничего об этом не известно», — сказал Песков журналистам.

О том, что в Москве сформировано военное подразделение, куда набирают наемников для участия в войне в Украине, «Медуза» написала утром 13 июля. Подразделение, по данным «Медузы», частично финансируется из бюджета Москвы, а вербовщики и сами наемники называют его «собянинским полком». Набор в «собянинский полк» начался 1 июля.

После выхода материала «Медузы», в котором также рассказывалось об участии ЧВК Вагнера в войне с Украиной, предприниматель Евгений Пригожин попросил СК провести проверку и «при наличии оснований» возбудить уголовное дело против редакционного директора «Медузы» Татьяны Ершовой и специального корреспондента издания Лилии Яппаровой по статьям о распространении «фейков» про российскую армию (статья 207.3 УК) и о госизмене (статья 275 УК). Поводом для обращения в СК стал запрос «Медузы» в адрес Пригожина об участии ЧВК Вагнера в войне.

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